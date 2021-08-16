شكرا لقرائتكم انتبه.. 6 مشاكل في الأظافر قد تشعرك بالألم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يهتم الكثير من الناس بمتابعة الآلام والمشاكل الصحية المرتبطة بالمعدة والعظام وغيرها، لكن في بعض الأحيان يرتبط الألم بالأظافر، فقد نشعر بوجود ألم عندما نمسك شيئا ما أو يتم الضغط على الأصبع من الأطراف، مما قد يشير إلى مشكلة خطيرة فيها يمكن أن تؤثر على يديك وصحتك.

لذا ينصح الأطباء بضرورة التعرف على أنواع المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى ألم أظافر الأصابع، وفي هذا الإطار نشر "موقع ماي اونلي هيلث " المهتم بالصحة تقريرا يرصد 6 أنواع من مشاكل الأظافر تحدث عنها الدكتور بهاونا وادوا، استشاري الأمراض الجلدية في مستشفى صحارا بمدينة لكناوالهندية، وهي كتالي:

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1- الأظافر المتشققة

يمكن أن يؤدي تمزق الجلد أو تشققه عند أطراف الأصابع أو داخل الأظافر إلى الشعور بالألم عند اللمس أو الضغط على الأصبع المصاب، ولكن في معظم الأحيان عندما يتجدد الجلد مرة أخرى في غضون أيام يجدد الظفر نفسه ويختفي الألم، ولتحقيق سرعة الشفاء يمكن القيام ببعض الأمور كنقع الظفر في ماء بارد، واستخدام مضاد حيوي لمنع العدوى، وتغطية المنطقة المصابة بضمادة لتجنب تلوثها.

2- الأظافر المتنامية بشكل خاطئ

قد تنمو الأظافر بطريقة خاطئة غير مألوفة إذا قمت بقص أظافرك أكثر من اللازم أو قضمها كثيرا، وتعد هذه الحالة شائعة بين الناس، وقد تزيد من خطر إصابة الأظافر بالعدوى الفطرية، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تورم الأصابع أو النزيف، ويمكنك علاج هذه الحالة عن طريق نقع يديك في ماء دافئ مرتين في اليوم، واستخدام مضاد حيوي موضعي على الأظافر والجلد، بالإضافة إلى وضع قطعة قطن صغيرة تحت الظفر لتقليل الألم.

3- فطريات الأظافر

إذا كنت تعاني من فطريات الأظافر، فأنت بحاجة ماسة إلى الاهتمام بنظافتك الشخصية، ففطريات الأظافر تحدث بسبب البيئة الرطبة والأوساخ، مما قد يفقد أظافرك لونها وتصبح شاحبة، وفي هذه الحالة فأنت بحاجة إلى استخدام مضاد للفطريات لأظافرك بنصيحة الطبيب.

4- الورم الدموي

تحدث هذه الإصابة للظفر عند سقوط شيء ثقيل على الأصابع أو تعرضها لضغط شديد نتيجة السحق أو ما شابه ذلك، مما يؤدي إلى تراكم الدم داخل الأظافر وتحول لونها إلى البني الأرجواني أو الأسود وتسبب ألما لبضعة أيام، ولعلاج هذه الحالة يجب متابعة الطبيب ولكن قبلها يمكن وضع كمادات مياه باردة والضغط على الأظافر برفق لتقليل النزيف، وتناول مسكنات الألم إذا لزم الأمر.

5- الأصبع الداحس

هذه المشكلة عبارة عن تورم يحدث حول أظافر أصابع اليدين والقدمين بسبب جرح في تلك المنطقة ترك من دون علاج، ويمكن أن تسبب هذه الحالة التهابا وألما ولكن يتم علاجها بطريقة سهلة بالبيت عن طريق نقع الظفر المصاب في ماء دافئ، والحفاظ على اليد جافة ودافئة لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى وضع مضاد للبكتريا لتجنب زيادة العدوى.

6- الأورام

تحدث هذه الحالة النادرة في أظافر الأصابع وتكون شديدة جدا، حيث تظهر كعقيدات تحت الظفر على الجلد، تسبب هذه الحالة ألما كبيرا يمكن أن يكون غير محتمل إذا تم لمس الأصبع المصاب أو الضغط عليه. قد تكون هذه الأورام خبيثة وتحتاج إلى رعاية طبية مناسبة.