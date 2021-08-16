نسرين طافش تبدأ تصوير فيلمها الجديد في مصر

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365": نشرت الفنانة السورية نسرين طافش فيديو عبر حسابها على الإنستغرام ظهرت فيه بصحبة الفنان خالد سليم وأخرين وهم يحتفلون ببدء تصوير فيلم جديد يحمل عنوان "في القلب".

وقالت طافش معلقة على الفيديو: "مساء الفل من القاهرة ام الدنيا .. بدأنا اليوم بعون الله، تصوير فيلم (في القلب) مع النجم الراقي خالد سليم و المخرج المبدع مرقس عادل انتاج شركة ريماس للانتاج الفني للدكتور اسحاق ابراهيم، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ و د.عادل مرسي و نخبة من نجوم الفن الفنانتان القديرتان سوسن بدر و هالة فاخر و النجوم منة فضالي اوستين إسحاق، انجي كيوان، طوني ماهر .. القصة جديد و مختلفة و جميلة جدا يا رب تعجبكم و تدخل قلوبكم زي ما دخلت قلبي و الله ولي التوفيق".

يذكر أن طافش شاركت في موسم رمضان الماضي ببطولة مسلسل «المداح» مع حمادة هلال، جسدت فيه شخصية إمرأة ريفية متزوجة من حمادة هلال، الذي يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق.