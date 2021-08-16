شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يطرح رابع أغانى ألبومه "نفسي ثم نفسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مصطفى كامل رابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى" وتحمل اسم "نفسي ثم نفسي" من كلمات هشام عبد الحليم والحان محمد سراج وتوزيع احمد باريتون، وتعد الاغنية شكل جديد على كامل لم يقدمها قبل ذلك.

وتقول كلمات الأغنية:

نفسى ثم نفسى خلاص

ومش هعمل حساب للناس

ومش أنانية أنا بظبط

وببنى للى جاى أساس

لأنى تعبت في حياتى

خلاص قررت أنا الآتى

أول حاجة ح أعملها

ح أرتب أولوياتى

حاجات غالية أوى عليا

هحاول إنى ماخسرهاش

حاجات ملهاش أهمية

ح أبعها حتى لو ببلاش

وهوه ده وقتى وميعادى

ومش هيضيع على الفاضى

في فرق كبير حقيقى ما بين

قليل الحيلة والراضى

وقعت وقمت كام مرة

وعمرى ما اشتكيت مرة

لا قولت لحد بتألم ولا اتكلمت

مابين الوقعة والقومة

في درس جديد ومعلومة

وياما الدنيا بتعلم

وانا إتعلمت

وطرح مصطفى كامل مؤخرًا أغنية "يلا بينا نهزر" من كلماته وألحان فتحى مصطفى كامل وتوزيع اسلام ساسو، وقدمها بشكل محتلف وجديد عليه عن أغانيه السابقة .

وأعرب مؤخرا النجم مصطفى كامل عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "البيت" الذى طرحها مؤخرًا من ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "وجع قلبى" مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه.

وأضاف أنه قرر طرح ألبومه على طريقة السينجل ويضم عددًا من الأغانى المتنوعة كعادته في طرح البوماته الأخيرة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفنى كعادته فى تحقيق النجاح فى أعماله كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".