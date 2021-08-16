شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تكشف اسم أغنيتها الخليجية الجديدة.. وتعلق: الموسيقى هى دواء الروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، عن اسم أغنيتها الخليجية الجديدة، عبر حسابها على تويتر، مؤكدة أن الموسيقى هى دواء الروح.

وكتبت نوال الزغبى، قائلة: "بدي خبركن سر إذا كنت مبسوطة أو حزينة مدايقة أو تعبانة يعني بكل الحالات الموسيقى هى الدواء لروحى خلينا نغير جو ومود حابين تعرفوا اسم الأغنية الخليجية"، ثم غردت في تغريدة أخرى وكتبت قائلة: "عليه ابتسامة".



نوال الزغبى



نوال

كما أعلنت نوال الزغبى، اعتذارها عن عدم قبولها لجائزة موريكس ديور هذا العام، بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها لبنان، قائلة: "لا شكّ أنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ أن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة، لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها".

وقالت الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر: "لا شكّ أنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ أن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة، لكنني أعلن اعتذارى عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة، لبنان ليس بخير".

وطرحت نوال، أحدث أغانيها التى تحمل اسم "ارقص" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد وميكس وماستر نور الأسعد