شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للفنان على ربيع وزوجته الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي أول صور تجمع بين الفنان على ربيع وزوجته الجديدة الذى عقد قرانهما سرا، ودون مراسم احتفال بسبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وتشييع جنازتها.



على ربيع وعروسته

وعقد الفنان على ربيع قرانه بدون طقوس احتفالية، احتراما لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، حيث تربطه علاقة صداقة وطيدة بالفنانة الراحلة وابنتيها، وسبق وقدم دور البطولة أمام النجمة دنيا سمير غانم فى مسلسل "لهفة"، أولى البطولات المطلقة لها.

وحرص الفنان على ربيع على عدم الإعلان عن الخبر تماما، أو إبداء أى علامات للفرح، حيث لم ينشر أى صورة من الزفاف عبر صفحاته على السوشيال ميديا، واقتصر حفل الزفاف على عدد قليل من أقاربه وأصدقائه المقربين مثلما كان مقرر له منذ فترة.



على ربيع وزوجته

ويشارك على ربيع في بطولة فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

يذكر أن على ربيع قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "أحسن أب" من 15 حلقة على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وشارك فى بطولته أحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.