شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يعلن تأجيل الأغنية الدعائية لـ فيلم 200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" من خلال فيديو قام بنشره تأجيل طرح الأغنية الدعائية للفيلم الذي أعلن في وقت سابق صباح اليوم طرحها.

وكشف أحمد سعد عن أسباب تأجيل طرح الأغنية قائلاً: "أنا عاوز اعتذر لكل جمهوري الحبيب عن عدم طرح أغنية فيلم 200 جنيه النهاردة عشان حصلت مشكلة والناس كلها هتسألني إيه المشكلة هي أن أنا نزلت بوستر للأغنية على صفحتي دعائي صورتي في النص وباقي الأبطال في الصورة اللي هما أبطال حياتي".

وأضاف: "الشركة المنتجة زعلت وقالتلي إن أنا عملت صورتي كبيرة وصورهم صغيرة لكن ده مش بوستر الفيلم وأنا كممثل مينفعش اتحط جنبهم أصلاً، ولكن ده بوستر دعائي للأغنية وأنا كاتب علي البوستر أنه للأغنية مش الفيلم وأكيد أنا بطل الأغنية وطبعا الشركة محترمة وعظيمة وأنا بحبهم وأكيد المشكلة هتتحل وبعدين ننزل الأغنية".

فيلم"200 جنيه" تدور أحداثه حول ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه، حيث يرصد رحلتها بمجرد إصدارها، وانتقالها من شخص لآخر، ومدى تأثيرها على حياتهم.

والفيلم من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.