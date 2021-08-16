شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة توجه رسالة لوالدتها: "لو فيّ حاجة حلوة فهى منك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة حلا شيحة، على توجيه رسالة شكر وفخر لوالدتها، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت حلا، قائلة: "أمي المُثمرة حبيبتي ست الكل كل زرعة وكل شجرة وكل وردة زرعتها بإديها الطيبة طول عمرك يا أمى جميلة وبتحلي كل حاجة بروحك المرحة وصبرك وجدعنتك وحبك لينا وحبك للزرع والطبيعة انتي اللي علمتينا نقول دايماً سبحان الله وفعلاً سبحان الله الله علي جمال الكون بعنيكي يا أمي".

وتابعت: "حبيبتي ربنا يخليكي لينا رغم ظروف كتيرة صعبة عدت عليكي شفت ست قوية زرعت جوايا أمل وأنا لو فيا حاجة حلوة فهي منك يا حلوة بحبك أوى".



حلا شيحة

وتبرأت الفنانة حلا شيحة من صورة انتشرت لها دون حجاب وتم تداولها على موقع "فيس بوك" موضحة أن تلك الصفحة التي روجت للصورة ليست لها وتواصلت مع إدارة فيس بوك لإغلاقها.

وحققت الفنانة حلا شيحة منذ طلتها الأولى نجومية كبيرة وأصبحت ضمن نجمات الصف الأول، ورغم هذا النجاح الكبير إلا أنها عاشت حياة متشتتة في ارتداء الحجاب وخلعه عدة مرات واعتزال الفن والعودة مرة أخرى، وكان سببًا في خلق أزمات في حياتها الفنية والشخصية والتي كانت آخرها مع النجم تامر حسني بسبب طرح كليب "بحبك" والذى عرض ضمن أحادث فيلم "مش أنا".