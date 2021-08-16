رقص رانيا يوسف وجوهرة على أغنية "بنت الجيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة عدة مقاطع فيديو على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت الفنانة رانيا يوسف وهي ترقص مع الراقصة جوهرة على أغنية "بنت الجيران"، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.

شاركت رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، الذي عُرض رمضان الماضي 2021

ويعرض الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" للفنانة رانيا يوسف من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، على منصة شاهد".