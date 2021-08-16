الصور الأولى من حفل زفاف علي ربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صور من عقد قران الفنان علي ربيع الذي أقيم سرا بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز على فتاة من خارج الوسط الفني.

واحتفل الفنان علي ربيع بحفل زفافه للمرة الثانية على فتاة من خارج الوسط الفني، الأحد الماضي.

وكشف برنامج "ET بالعربي" أن علي ربيع احتفل وبسرية تامة بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى سلسبيل محمد.

وشدد على جميع الحضور بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل أو نشر أي صور كيلا تتوجه له الانتقادات، خاصة أنه لم يمر أكثر من يوم على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز والذي جمعه بها عمل "صد رد".

يذكر أن خطوبة علي ربيع كانت قد تمت منذ 3 أسابيع بينما تحفظ على مشاركة الخبر حتى موعد عقد القران، ولم يتخذ أي قرار بشأن حفل الزفاف بعد، وتعتبر هذه الزيجة الثانية لعلي ربيع بعد طلاقه بعام.