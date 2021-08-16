دياب يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني: "أنضف خلق الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان دياب، بعيد ميلاد الفنان تامر حسني، الموافق اليوم 16 أغسطس الجاري.

ونشر "دياب" صورة تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كل سنة وأنت طيب وناجح وأجدع وأطيب وأنضف خلق الله، كل سنة وأنت أحسن وأنجح وأجمل يا نجم الجيل".

يذكر أن آخر أعمال محمد دياب مسلسل "نسل الأغراب" في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، إدوارد، ريم سامي، عمادة زيادة، محمد جمعة، منة فضالي، سلوى عثمان، نجلاء بدر، من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة "سينرجي".

تامر حسني من مواليد 16 أغسطس 1977، حصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام من جامعة 6 أكتوبر، كانت بداياته الفنية عندما تعرف على المذيعة سلمى الشماع التي قدمته في إحدى حفلات الأوبرا حيث استمع إليه المنتج نصر محروس الذي عرض عليه المشاركة مع بعض المطربين الشباب مثل شيرين عبد الوهاب في ألبوم غنائي واحد، قبل أن ينطلق إلى عالم النجومية في الغناء والسينما.