خاص| تعرف على شرط "الموسيقيين" لمنح محمد رمضان تصريح حفل الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

مع استعداد الفنان محمد رمضان لإحياء الحفل الغنائي المقام في جولف بورتو مارينا، مساء الجمعة 20 أغسطس المقبل، تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام لمنعه، ووصف موقف نقابة المهن الموسيقية بالصمت غير المنطقي.

المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الشركة المنظمة تواصلت مع النقابة، وحصلت على التصريح الخاص به، علما إن محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية إحدى فروع اتحاد نقابات المهن الفنية، ويحكم النقابات الثلاث قانون واحد، وهو الذي يتيح له إقامة الحفل".

وتابع أن "نقابة المهن الموسيقية منحت محمد رمضان تصريح الحفل مع التوجيه بمراعاة الفنان الآداب العامة وما يثير الجدل".

منظم الحفلات نبيل السويسي في تصريح لـ"الخليج 365"، كان قد تحدث عن تفاصيل الاستعداد للحفل، وقال: "بدأنا التجهيز الأيام الماضية لتقديم حفل مختلف وضخم من حيث الإعداد على مستوى الشو الاستعراضي والحضور الجماهيري المتوقع، ويضم فريق العمل تامر فوزي مصمم ومنفذ المسرح، وحامد عرفة إضاءة وعماد نبيل هندسة صوتية، وتصميم ملابس الاستايلست بثينة، إلى جانب الفرقة الاستعراضية بقيادة مصمم الرقصات هادي عوضة، وشو محمود الشيخ".

وأضاف: "الحفل من إنتاج شركة المنتج أحمد مراد وتذكرتي، وتحت إشراف المنتج محمد محسن جابر وشركة مزيكا، بينما أتولى من خلال شركتي ميديا سكوب التنفيذ والتنظيم".

السويسي تابع: "الفنان محمد رمضان يستعد لتقديم حفل استعراضي يقوم على الإبهار من خلال أحدث تكنولوجيا في الإضاءة والشاشات والإكسسوارات والملابس، وهناك اتفاق مع مصمم الرقصات هادي عويضه على تابلوهات راقصة حافلة بالمفاجآت"

الفنان محمد رمضان انتهى الأسبوع الماضي من تصوير كليب أغنية بعنوان "على الله"، ويظهر به بالزي البدوي مع قبائل مرسى مطروح.

الحفل يشهد عودة الفنان محمد رمضان لتقديم حفلات في مصر بعد عامين من الحفل الذي أقامه في 23 أغسطس 2019 بالساحل الشمالي.

وقسمت أسعار تذاكر حفل الفنان محمد رمضان في بورتو مارينا، إلى 3فئات، وهي 200، و750، و2000 جنيه مصري.