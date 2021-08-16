وفاة والد الفنانة حنان ماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت المطربة حنان ماضي وفاة والدها اليوم الثلاثاء، وطالبت بالدعاء له وقراءة الفاتحة.

الفنانة حنان ماضي أعلنت عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيس بوك، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل والدي العزيز محمد ماضي إلى رحمة الله.. أسألكم الفاتحة".

المطربة حنان ماضي كانت تستعد لطرح أغنية بعنوان "رمانك حداق"، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل حسن رياض، وألحان الملحن البورسعيدي على يوسف، ووزعها موسيقيا الموزع الموسيقي زناتى العمل عليها، وميكس وماستر جورج يعقوب.