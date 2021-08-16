لؤي يطرح أغنية "قرصة تعبان" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح الفنان لؤي، أحدث أعماله الغنائية "قرصة تعبان" عبر قناته على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أحمد حسن رؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، جيتار مصطفى نصر، طبلة أحمد عيادي، وصولو كمان محمد مدحت، من إنتاج شركة أي ميديا.

يذكر أن أخر أغاني لؤي "أخر نسخة" والتي طرحها في رأس السنة 2021.

"أخر نسخة" من كلمات نور عبدالله، ألحان مصطفى العسال، وتوزيع أدهم دهيمة، ميكس أحمد حسام وإلهامي دهيمة، ماستر أمير محروس، وأخرج الكليب عادل سرحان، من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.