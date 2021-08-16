في الرعاية المركزة.. إصابة إيمان خيري شلبي بـ"مرض لعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان محمد صلاح آدم بالدعاء لزميلته إيمان خيري شلبي ابنة الكاتب الكبير خيري شلبي عقب إصابتها بمرض "لعين" ودخولها العناية المركزة.

ونشر محمد صلاح صورة لإيمان، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: " صديقتي ودفعتي إيمان خيري شلبي أطيب وأجدع وأحن إنسانة ممكن تقابلها في حياتك.. ادعولها ربنا يشفيها ويرجعها لبيتها وأولادها وزوجها المحترم ويعافيها من هذا المرض اللعين فهي بين أيادي الرحمن في العناية المركزة".

وشاركت إيمان خيري شلبي في أعمال منها مسلسلات: "الكومي عام 2001، القضاء في الإسلام عام 1997، والوتد عام 1996".