باريس سان جيرمان يغري بوغبا بـ”راتب خيالي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 07:09 مساءً - يبدو أن نادي باريس سان جيرمان لم يكتفي بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصخرة الدفاع الأسبانية سيرجيو راموس، حيث تتجه أنظار النادي الباريسي لنجم الوسط في البريمرليغ.

قالت وسائل إعلام إنجليزية اليوم الإثنين إن باريس سان جيرمان الفرنسي مستعد لمنح بول بوغبا راتبا خرافيا لإقناعه بالانضمام إلى النادي الفرنسي.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في يونيو 2022، ومن المتوقع رحيله عن الفريق، الذي عاد إليه صيف عام 2016.

وذكرت صحيفة ”إندبندنت“ أن باريس سان جيرمان على استعداد لمنح بوغبا راتبًا خرافيا للانتقال إلى حديقة الأمراء في صفقة انتقال حر.

ويوم أمس قالت صحيفة ”ديلي ستار“ الإنجليزية إن بوغبا، البالغ من العمر 28 عاما، سينضم إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، إلى جانب مواطنه كيليان مبابي والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

لكن ”إندبندنت“ قالت إن باريس سان جيرمان مستعد لمنح بوغبا راتبا أسبوعيا يبلغ 510 آلاف جنيه إسترليني، ما يعني حصوله على أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد (نحو 31 مليون يورو).

وفي يوليو الماضي قالت صحيفة ”ذا صن“ إن بوغبا رفض عرضا من مانشستر يونايتد لتمديد عقده، رغم أنه يشمل زيادة راتبه من 250 ألفا في الأسبوع الواحد إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

ورحل بوغبا من مانشستر يونايتد، مجانا، صيف عام 2012 إلى يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يعيده النادي الإنجليزي مقابل 105 ملايين يورو، صيف 2016.

ولعب بوغبا 207 مباريات مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 46، ونال معه لقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبا في الدوري الأوروبي.

وبدأ بوغبا موسمه بشكل مميز مع مانشستر يونايتد حيث صنع 4 أهداف في فوز الفريق 5/1 على ليدز يونايتد يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي أكتوبر الماضي قال بوغبا: ”ترددت العديد من الأنباء حول الانتقال إلى ريال مدريد.. ماذا يمكنني أن أقول؟ بالتأكيد كل اللاعبين يحبون اللعب لريال مدريد“.

وأضاف الفرنسي: ”إذا تحقق اللعب لريال مدريد سيكون حلمًا.. لماذا لا أحقق ذلك ذات يوم؟ لكن كما قلت من قبل، أنا في مانشستر يونايتد وأحب فريقي، وسأقدم كل شيء والآن أستمتع بأدائي هنا، وأرد الجميل للنادي“.

ونجح باريس سان جيرمان في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، ولاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، وجميعها صفقات انتقال حر، في حين ضم النجم المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان في صفقة تقدر بـ60 مليون يورو.