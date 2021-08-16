كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 06:50 مساءً - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا حول إطلاق الأجهزة الأمنية المصرية لقنابل غاز على حشد من الجماهير التي تجمعت في موقع إقامة حفل الفنان ” عمرو دياب ” بالساحل الشمالي وعلى بوابات الدخول .
وخرج الحساب الرسمي لوزارة الداخلية المصرية على موقع تويتر بتغريدة له لكشف حقيقة ما تم تداوله جاء فيها : ” نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح ” .
يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا حفلا بمدينة العلمين يوم الجمعة الماضية والذي شهد حضور أعداد كبيرة من جمهوره ومحبيه .. وقدم الهضبة مجموعة كبيرة من أغانيه .
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة إطلاق غاز وقنابل مسيلة للدموع في حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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