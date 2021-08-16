حقيقة إطلاق غاز وقنابل مسيلة للدموع في حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 06:50 مساءً - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا حول إطلاق الأجهزة الأمنية المصرية لقنابل غاز على حشد من الجماهير التي تجمعت في موقع إقامة حفل الفنان ” عمرو دياب ” بالساحل الشمالي وعلى بوابات الدخول .

وخرج الحساب الرسمي لوزارة الداخلية المصرية على موقع تويتر بتغريدة له لكشف حقيقة ما تم تداوله جاء فيها : ” نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح ” .

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا حفلا بمدينة العلمين يوم الجمعة الماضية والذي شهد حضور أعداد كبيرة من جمهوره ومحبيه .. وقدم الهضبة مجموعة كبيرة من أغانيه .