بسام كوسا يدخل عالم السوشيل ميديا لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة مفاجئة أعلن النجم السوري بسام كوسا دخوله عالم السوشال ميديا بشكل رسمي من خلال حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.

وأطلق كوسا صفحته الرسمية مرفقة بفيديو قال فيه إنه لا توجد أي صفحة حقيقة تحمل اسمه سوى الصفحة التي أطلقها و أن بقية الصفحات مزيفة ومنتحلة للصفة ولا علاقة له بها.

وكان بسام كوسا قبل إطلاق هذا الحساب قال في أكثر من مناسبة إنه هو من أراد الابتعاد عن السوشال ميديا وأنه لا يحبذ التعامل معها.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لم يعلن بسام كوسا عن مشاريعه للموسم الدرامي المقبل. بينما من المتوقع أن يكون حاضراً ببطولة الموسم الثالث من مسلسل “سوق الحرير” إذا ما تم استكماله من قبل المنتج بسام الملا أو استبداله بعمل آخر.

وكان كوسا قد حضر في الجزأين الأول والثاني من العمل الذي عرضته قناة mbc وحقق نسب متابعة عالية.