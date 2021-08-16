هنا الزاهد تكشف جوانب خفية من حياتها: أحب بيتي أكثر من منزل عائلتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد تفاصيل عديدة حول حياتها الخاصة وعلاقتها بزوجها أحمد فهمي وعلاقتها بشقيقتيها.

وقالت هنا الزاهد خلال حلولها ضيفة في برنامج "البوكس"، إنها أطلقت على إحدى شقيقتها فرح اسم "فوزي"، بينما أطلقت على شقيقتها نور اسم "أنور".



وأشارت في حوارها إلى أنها عندما كانت طفلة أسست مطعما صغيرا في المنزل وباعت مأكولات ومشروبات وسندويتشات لعائلتها، وأطلقت على المطعم اسم "بالهنا والشفا"، ورغم ذلك أكدت أنها لا تجيد الطبخ، باستثناء المكرونة.

وأوضحت الزاهد أنها منعت منذ سنوات شقيقاتها من استخدام ملابسها، لكن إحداهما ارتدت فستانا والتقطت به صورة ونشرتها على مواقع التواصل.

وأكدت أن وزنها زاد قليلا في الفترة الماضية ولكن تراجع مؤخرا ليصبح 53 كيلوجراما فقط، لافتة إلى أن قطاعا كبيرا من الجمهور ظن إنها حامل بسبب زيادة الوزن.





وتحدثت الزاهد عن عيوبها قائلة: "لا أفكر قبل الكلام وهذه مشكلتي، للأسف متسرعة جدا حتى في نشر صوري، وأحتاج أن أفكر بهدوء وأتحدث بهدوء، وآراء الناس قد لا تؤثر في قراراتي، ولكنني أستشير البعض ورغم ذلك أفعل ما أريده".

وبسؤالها عن تسجيل اسم زوجها على تليفونها قالت: "اسم أحمد فهمي على تليفوني مر بمراحل، الأولى كانت أحمد فهمي، ثم أصبح أحمد فقط، ثم تطور الأمر وأصبح (بوبي)، ثم غيرته إلى love، أما أحمد فهمي مسجل اسمي على تليفونه (كتكت)".

وعن الخلافات الزوجية قالت: "اتخانقت مع أحمد فهمي مرتين فقط، وعملت له (بلوك) في المرتين، وأنا كثيرة البكاء في الفرح والحزن".





وحول عيوب أحمد فهمي قالت: "كسول جدا، ويتأخر جدا في ارتداء ملابسه قبل الخروج ويستغرق وقتا أكثر مني".

وتطرقت هنا الزاهد في حوارها لأشياء تحبها قائلة: "أحب حسن شاكوش وويجز وأسمع أغانيهما، وأكرة اللون البني ولا يمكن أن ارتديه أبدا، وأصبحت بعد الزواج أحب بيتي أكثر من بيت عائلتي".

