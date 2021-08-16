تايكا وايتيتى يُضحك جمهور العرض الخاص لفيلمه Free Guy مع ريان رينولدز

القاهرة - سامية سيد - استقبلت دور العرض السينمائي حول العالم فيلم النجم ريان رينولدز Free Guy، وشهد عرض الفيلم في لوس أنجلوس، قيام تايكا وايتيتي أحد أبطال الفيلم بحضور العرض مع الجمهور، والتقاط الصور المضحكة بجوار أفيش الفيلم الذي يحمل صورة بطل العمل الرئيسي ريان رينولدز.



تايكا وايتيتي تايكا وايتيتي



تايكا وايتيتي تايكا وايتيتي

وحضر تايكا العرض وسط الجمهور ورد علي أسئلتهم حول الفيلم فيما التقط عدد من الصور التذاكرية مع الجمهور. الفيلم من إنتاج شركة 20th Century، ويدور فيلم Free Guy حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.



تايكا وايتيتي تايكا وايتيتي

فيلم Free Guy من بطولة ريان رينولدز، تايكا وايتيتي ، جودي كومر، أوتكرش أمبودكار، جو كيري، ليل ريا هوراى، بريتن أولدفورد، أوين بيرك، آرون وريد، جمال بورشر، كايلا راي فيس، ليا بروسيتو، صوفي ليفي، ديفيد آرثر سوزا، كينيث إسرائيل.

وتشارك النجمة ماريا كارى خلال فيلم Free Guy، الذي طرح فى الـ 13 من شهر أغسطس الجارى بجميع أنحاء العالم، حيث سيقتصر وجودها على تقديم أغنية غنتها منتصف تسعينيات القرن الماضى عام 1995 بالتحديد وهى أغنية Mariah's Fantasy التي غنتها ماريا كارى بألبومها الخامس، والتي تعتبر من أنجح أغانيها منذ بدء مسيرتها الغنائية، حيث يتم توظيف الأغنية لملائمة الفيلم بصورة كبيرة، مثلما كشف النجم العالمى ريان رينولدز خلال تصريحات تليفزيونية نقلها موقع Variety، مؤكداً أنه من أشد المعجبين بالمغنية الشهيرة.



تايكا وايتيتي تايكا وايتيتي