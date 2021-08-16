كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 05:44 مساءً - انتشر على مواقع التواصل صورا للفنان ” علي ربيع ” مع عروسه الجديدة من حفل عقد قرآنهما الذي أقيم سرا منذ أيام بعد وفاة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” .
وظهر علي ربيع في الصور برفقة زوجته وهي فتاة من خارج الوسط الفني وهو يرتدي بدلة سوداء كلاسيكية وترتدي العروس فستانا أبيض .
وكان الفنان علي ربيع كان قد احتفل بعقد قرآنه وزواجه الثاني منذ إسبوع بعيدا عن الإعلام ودون الإعلان عن ذلك وطلب من المدعوين عدم نشر أي صور من الحفل مراعاة لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز ومشاعر أسرتها .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من زواجه الثاني .. شاهد : الظهور الأول لعروس ” علي ربيع “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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