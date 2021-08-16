صاحب أغنية ” أخاصمك آه ” .. وفاة ملحن مصري شهير بعد مرور شهر من إصابته بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 05:44 مساءً - أعلن الشاعر وأمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين ” فوزي إبراهيم ” منذ قليل عن وفاة الملحن ” محمد سعد ” متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز ال 53 عاما .

فكتب فوزي إبراهيم في منشور له عبر حسابه على فيس بوك : ” أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم .. محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم ” .

وتابع : ” محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين لكن مقدرش يتعايش مع كورونا اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد .. الله يرحمك يا حبيبي .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

كما نعى الفنان ” حمادة هلال ” وفاة الملحن محمد سعد في منشور له على فيس بوك جاء فيه : ” الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل صبرك على المرض ‏في ميزان حسناتك .. أخي وصديقي الملحن محمد سعد .. ‏اسألكم الدعاء ” .

يذكر أن الملحن الراحل شارك في تلحين عدد من الأغاني الشهيرة من بينها : ” أخاصمك آه ” و ” قول تاني كده ” لنانسي عجرم و ” سيد الغاليين ” لراغب علامة و ” بحبك يا أمي ” لحمادة هلال و ” هيمانة ” لإلين خلف وغيرهم .