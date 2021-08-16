ملك أحمد زاهر تكشف عن سوء الحالة النفسية لشقيقتها ” ليلى “

كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 05:44 مساءً - تعرضت ملك وليلى أحمد زاهر إلى موجة من الهجوم والانتقادات على خلفية حضورهما لحفل الفنان ” عمرو دياب ” الذي أقيم مؤخرا في الساحل الشمالي .

حيث انتقد بعض المتابعين حضورهما للحفل بعد أيام قليلة من وفاة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” وظهور ليلى أحمد زاهر في جنازة الفنانة الراحلة وهي في حالة إنهيار وبكاء شديد ثم بعد ذلك تحضر هذا الحفل .

الأمر الذي دفع ملك أحمد زاهر إلى الخروج للدفاع عن شقيقتها والرد على تلك الانتقادات حيث أشارت إلى أن الحالة النفسية لليلى كانت سيئة بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز مما دفعهم إلى اصطحابها لحضور الحفل حتى تتحسن حالتها النفسية .

فكتبت ملك في ردها على أسئلة المتابعين من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام حول الانتقادات قائلة : ” أختي كانت حالتها النفسية وحشة فبعد إسبوع من الوفاة اخدناها الحفلة عشان تفك شوية لا هي حاجة عيب ولا حرام ” .

وتابعت : ” محدش فاللي بينتقدوا دول حاطط نفسه مكانه ولا اصلا ليه دعوة .. كل واحد حر في حياته وياريت يخليهم في حالهم ” .

وبسؤال ملك أحمد زاهر عن وضع شقيقتها ليلى في الوقت الحالي خاصة مع غيابها عن السوشيال ميديا أجابت : ” الحمد لله بقت أحسن كتير عشان احنا اخدناها وخرجناها وهي بتدعي طول الوقت لأستاذة دلال الله يرحمها وربنا الحمد لله هاديها ” .