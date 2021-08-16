في العناية المركزة .. ممثلة مصرية شهيرة تتعرض لأزمة قلبية مفاجئة

كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 05:44 مساءً - أعلنت المذيعة ” ندى رحمي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرض والدتها الفنانة ” سحر عبد الحميد ” إلى أزمة قلبية مفاجئة دخلت على إثرها أحد المستشفيات بالقاهرة حيث تتواجد في غرفة العناية المركزة .

فكتبت ندى رحمي في منشورها : ” من شوية اتحطيت في موقف لا أحسد عليه بجد وماتمناهوش لأي إنسان .. أمي قلبها تعبان من زمان من قيمة ساعة اتعرضت لأزمة قلبية نتيجة إرهاق شديد في المذاكرة وقلق امتحاناتها ” .

وتابعت كاشفة عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها والدتها : ” ضغطها واطي جدا على عكس الطبيعي .. إحنا عيلة ضغطنا عالي بالوراثة أساسا .. وكمان قلبها كان بيدق بشكل مرعب لدرجة أن صدرها كان بيترج جامد زي مايكون قلبها هينط من ضلوعها ” .

وأضافت : ” اتوترت جدا وماكنتش عارفة اتصرف ازاي ولا اتصل بمين .. وزاد رعبي وتوتري أكتر لما قالتلي أنا هنام شوية ومن وقت للتاني بصي عليا شوفيني بتنفس ولا لأ أحنا ف حر ومش عايزة يطلعلي ريحة ” .

واستكملت ندى رحمي : ” للحظة مخي وقف وبقيت بصب عرق من كل ناحية ومش عارفة المفروض اتصل بمين من أصحابي ولا اكلم مين في النقابة .. وأصحابي اللي ممكن يقفوا جمبي في إسكندرية مش هنا على ما يوصلوا معرفش ممكن يحصل إيه (أدركت ساعتها أني حرفيا بطولي) غرقانة في شبر ميه ومخي واقف ” .