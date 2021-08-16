كندة علوش مصدومة “من كم الناس الي بتشجع طالبان”

كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 05:44 مساءً - عبرت الفنانة السورية كندة علوش عن صدمتها من تشجيع عدد كبير من الجمهور للانتصارات التي حققتها حركة طالبان اخيرا في افغانستان بعد انسحاب القوات الامريكية.
قوالت كندة علوش في تغريدة كتبها عبر حسابها على تويتر: “مبارح كتبت تويتة عن أفغانستان وحذفتها لاني انصدمت من الردود ومن كم الناس الي بتشجع طالبان”.
واعادت نشر التغريدة السابقة التي قالت فيها: “اما اخبار #أفغانستان وسيطرة #طالبان على السلطة فهي الأسوأ من نوعها أسوأ من الحرائق والزلازل والأوبئة.. ما ابشع السياسية وما ابشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة كيف ممكن نخلص من هالكوابيس”.
كما تفاعلت كندة مع تعليقات متابعيها على احدهم الذي تمنى “حسن ادارة الحكم وفق تعاليم الاسلام الصحيحة بعيدا عن التشدد” لتجيبه ساخرة “طالبان معروف عنها الاعتدال”.
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