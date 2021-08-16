كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 05:44 مساءً - وجهت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي رسالة اعتذار جديدة الى الشعب السعودي عبر مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي متمنية ان تتمكن من العودة لتقديم اعمال جديدة في السعودية قريبا.
وبدأت هيا الشعيبي رسالتها بالاشادة بالشعب السعودي قائلة “السعوديين شعب راقي وشعب جميل وشعب مثقف وشعب طيب وما انسى فضل سعادة المستشار ابو ناصر تركي ال الشيخ لما دشينا حديقة الاسود واهتموا فينا جعل عمرك طول يا ابو ناصر وانت كلك ذوق وابو الانسانية بصراحة ما انسى هذه المواقف الجميلة”.
وتابعت “ان شاء الله يجمعني مع جمهوري في السعودية على خير يا رب في عروض مسرحية وفي اعمال سعودية”.
واضافت “انتم حبايب قلبي واهلي وربعي واخواني واشكر كل شخص من السعودية دق علي وسأل عني من صحافة ومن جمهور عيالي حبايبي اللي في المسرح كلكم على عيني”.
وختمت هيا الشعيبي رسالتها بالاعتذار من الشعب السعودي قائلة “ما حد يشيل في قلبه يا جماعة ولو انا غلطانة يالله حقكم على الراس والعين لأني احبكم ولو اني ادري اني انا غلطانة بشيء بس انا ما ادري حد يشيل علي”.
يذكر ان هيا الشعيبي تحاول منذ فترة اصلاح علاقتها مع الجمهور السعودي وكانت قد اطلقت مؤخرا مسابقة طالبة من متابعيها المشاركة في هاشتاغ “الشعب السعودي يحب هيونة” غير ان النتيجة جاءت سلبية حيث تصدر وسم “الشعب السعودي ما يحب هيونة” وغرد العديد من السعوديين مؤكدين على عدم محبتهم لها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هيا الشعيبي تعتذر من السعوديين: “لو غلطانة حقكم على راسى”.. وماذا قالت عن تركي ال الشيخ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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