أحلام تحدث زوبعة على السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم مرور أكثر من 6 أشهر على صدوره، تواصل النجمة الإماراتية أحلام حصد نجاح ألبومها الجديد “فدوة عيونك”، إذ تواصل أغنيات الألبوم انتشارها عبر المتاجر الموسيقية العالمية كافة، وتتصدّر المراتب الأولى بين الإصدارات الفنية الجديدة.

واختارت أحلام في الساعات الماضية أغنية “زوبعة” من الألبوم وشاركتها مع المتابعين عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، وعلقت بكلمات الأغنية قائلةً:

ملح وتناثر فوق متن الكون وشبه ضو

‎زين البرية ف وجنتينك كن ربي جمعه

‎كز التواضُع لا تواضَع واعتلي واسمو

‎عن كل ناقص يا كمالٍ حسن يوسف مرجعه

‎يا فتنة الأرض التي ما منها حد ينجو

‎لأجلك حبيبي وبُغيتك تسقط جميع الأقنعة

‎لا ياخذك غيري ولا يحلم ولا يرجو

‎من سلمه قلبه بيدي يمنع عليه يسترجعه

فيديو الأغنية لاقى تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين أكدوا أن الأغنية تعتبر بالنسبة لهم كما عنوانها تمامًا “زوبعة” بين أحدث الإصدارات الغنائية في الخليج والوطن العربي.

وأغنية “زوبعة” من كلمات منصور البلوي، وألحان عبد الرحمن العثمان، وتوزيع خالد عز، ومكس جاسم محمد.

نفيد بالذكر أن ألبوم أحلام “فدوة عيونك” تضمن 26 أغنية منوعة، على جزأين، الجزء الأوّل منه فيه 11 أغنية وهي : “فدوة عيونك”، و”عيوني بس”، و”حزين”، و”زوبعه”، و”يا آدمي حس”، و”دفتر وممحاه”، و”الله يرحمه”، و”دمعة زرقا”، و”الفرقا”، و”خاطري ضايق”، و”ابن التراب”.

أمّا الجزء الثاني من الألبوم تضمن 15 أغنية وهي: ”ما سألت عليك”، و”تمرد”، و”موعدنا الأخير”، و”لا يروح الليل”، و”سر معلن”، و”بعض الناس”، و”بعض الأوقات”، و”عشان إتتوب”، و”لابارك الله في الغياب”، و”تشرق الشمس وتغيب”، و”ما به تفاصيل”، و”تسولف عبرتي”، و”بريء”، و”خطاك اللاش”.