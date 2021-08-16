هل يشارك باسم ياخور في الموسم الخامس عشر من “بقعة ضوء”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع بدء التحضيرات لانطلاق الموسم الخامس عشر من مسلسل ” بقعة ضوء ” الذي يتولى الإشراف عليه الفنان أيمن رضا وتنتجه شركة ” سما الفن الدولية ” كثرت التساؤلات عن إمكانية مشاركة النجم السوري باسم ياخور في المسلسل وخصوصاً أنه أحد مؤسسي المشروع منذ انطلاقته برفقة المخرج الليث حجو والفنان أيمن رضا.

وبحسب بعض المصادر الصحفية فإن باسم لا يضع المشروع في حساباته وبالتالي فإنه لن يشارك بالعمل بينما لم يعلن عن مشروعه الرمضاني لغاية الآن لكن بالمقابل لن يكون بقعة ضوء من ضمن مشاريعه.

وأوضحت مصادر أنه لم يحصل أي تواصل بين باسم والشركة المنتجة حول العمل.

من جهة أخرى يتابع باسم تصوير مشاهده في بطولة المسلسل القصير ” روز ” وهو من تأليف طلال مارديني وإخراج عباس شرف ويشاركه بطولة العمل كل من نادين تحسين بيك ويارا قاسم وطلال مارديني وعبد الرحمن قويدر وآخرين.