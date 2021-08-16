بعد إصدار أغنيتها الجديدة.. ليزو تبكي بسبب تعليقات عنصرية ومسيئة لمظهرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت المغنية الأميركية ليزو فيديو لها عبر خاصية القصص المصوّرة على “إنستغرام” بكت خلاله بسبب حملة التعليقات السلبية التي تعرضت إليها بعد أيام من إطلاقها فيديو موسيقي لأغنيتها الجديدة “رومرز” بالتعاون مع كاردي بي.

وقالت ليزو لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي: “إنها تعليقات عنصرية ومسيئة ومؤلمة. إذا كنتم لا تحبون موسيقاي، فلا بأس. وإذا لم تعجبكم أغنية “رومرز”، فلا بأس أيضاً. لكن الكثير من الناس لا يحبونني بسبب مظهري…”.

وأشارت المغنية إلى أنها شعرت بالإحباط تحديداً لأنها كانت تبذل مجهوداً هائلاً، ولا تلقى أي تقدير بالمقابل.

وأردفت: “وبالنسبة لأولئك الذين لديهم دوماً شيئاً سلبياً ليقولوه عني، شيئاً لا علاقة له بالموسيقى التي أنتجها، أو بشخصيتي، أو بمسيرتي، بل يتعلق بجسدي ومظهري… إذهبوا إلى الجحيم. سأركز فقط على التعليقات الإيجابية من الآن فصاعداً. ليس لدي وقت لسلبيتكم، ولكرهكم لأنفسكم الذي تعكسونه من خلال عنصريتكم ورهابكم للسمنة. ليس لدي وقت من أجل هذا كله. وعلى أي حال، أنا لن أتغير…”.

كما تناولت ليزو موضوع الإساءة التي تتعرض لها النساء السوداوات، وقالت: “ما لن أقبله هو أن تفعلوا هذا مع النساء السوداوات مراراً وتكراراً، وبخاصة نحن الفتيات السوداوات الكبيرات. عندما لا نلائم المعايير التي تريدون فرضها علينا، فإنكم تطلقون العنان للكراهية فقط. هذا ليس مقبولاً. أنا أفعل هذا من أجل النساء السوداوات الكبيرات اللواتي يرغبن في المستقبل عيش حياتهن خارج الصندوق… لن أفعل ما تريدون مني فعله أبداً، لذا فاعتادوا على ذلك”.

وتعهدت بمواصلة “الارتقاء” بنفسها وبالآخرين من طريق الموسيقى.

كما نشرت المغنية تغريدة عبر حسابها على “تويتر” تطرقت فيها إلى حب الذات في مواجهة “المعايير المجتمعية المتخلفة”.

وكتبت: “إن حب الذات في عالم لا يحبك يتطلب قدراً هائلاً من الوعي الذاتي وامتلاك كاشف للهراء… وإذا تمكنت من أن تحب نفسك اليوم فأنا فخورة بك. وإذا لم تفعل، فما زلت فخورةً بك. إنه أمر صعب”.

وكانت كاردي بي من بين أولئك الذين قدموا الدعم للمغنية، إلى جانب المغنية كلوي بيلي ومقدمة البرامج جميلة جميل. ووفقاً لقصص ليزو المصورة عبر “إنستغرام”، أرسلت المغنية ميسي إليوت باقة ورد لرفع معنويات زميلتها.