حفيد عمر الشريف "حامل" والأب "نانسي عجرم"

"الخليج 365": عاد عمر جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف لإثارة الجدل وتصدر "التريند" في مواقع التواصل الإجتماعي بعد رده على شائعة "حمله"، التي انتشرت خلال الساعات الماضية.

وبدأت القصة عندما شارك عمر المعروف بمثليته الجنسية متابعيه، بفيديو لشاب يقوم بحركات راقصة، ومن شدّة إعجابه بهذا الشاب، أرفق تعليقاً قال فيه: "أنا حامل"، ما صدم متابعيه معتبرين أنه يسيء لصورة جدّه وجدته الممثلة المصرية الراحلة فاتن حمامة، فيما صدق البعض الأمر واعتبروه "إعلان عن حمله"!.

ونفى جونيور هذه الشائعة، بطريقة ساخرة، ونشر صورة عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستعرام".

وعلق على الصورة، بعدما أجرى تدخلا بها من خلال أحد برامج تعديل الصور "فوتوشوب": "لمن يسأل عن هوية والد الطفل، فهو نانسي عجرم"، وأرفق الصورة بأغنية الفنانة اللبنانية الشهيرة "آه ونص".

كما نشر "جونيور" صورة مركبة تجمع بين صورتين الأولى لوالده "طارق" طفلا مع والدته الفنانة فاتن حمامة ووالده الفنان عمر الشريف، والثانية له ببطن منتفخة معدلة عن طريق أحد برامج الفوتوشوب، وذلك على خاصية "القصص القصيرة"، بموقع "إنستغرام".

وإنتهز عمر الفرصة للترويج لكاتبه "قصة عمرين" أو "A Tale of Two Omars" حيث نشر صورة لغلاف الكتاب وكتب معلقاً: "عايزين تقروا أكتر عن قصة حملي المزعوم وليلتي الفلة مع نانسي عجرم؟ اسحب الشاشة لفوق واشتري مذكراتي".

وخصص خاصية القصص للسخرية من تعاطي الصحافة العربية مع الأمر حيث نشر صورة لمانشيت صحفي عنه وكتب معلقاً: "كأن لاشيء حدث اليوم في افغانستان، سوريا، لبنان، اليمن، او فلسطين".

كما وجه حديثه لجو بايدن قائلاً: "لا تقلق على ما يحدث في أفغانستان سأحول إنتباه الجميع في الشرق الأوسط".

وكان جونيور أعلن مشاركته في نوفمبر العام الماضي عبر في أحد أشهر الأعمال التلفزيونية في إسرائيل "The Baker and The Beauty".

عمر الشريف جونيور هو نجل طارق عمر الشريف، من مواليد نوفمبر عام 1983، ولد في كندا، ويعيش حاليا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.