شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يبدأ تصوير مسلسل "الفرح فرحنا".. الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان أوس أوس تحضيرات مسلسله الجديد الذى يحمل "الفرح فرحنا" والمقرر تصوير أولى مشاهده الأسبوع المقبل، ويشارك في بطولته كل من محمد ثروت، ميرنا جميل، ويزو، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أوتاكا، إيمان السيد، وإخراج معتز التونى، وتأليف حسين مصطفي محرم وسيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام علي الكتابة أوتاكا، ومن المقرر عرض العمل خارج السباق الرمضاني علي أحد القنوات الفضائية.



أوس أوس



أوس أوس والمخرج معتز التونى



أوس أوس ومعتز التونى

ويعتبر مسلسل "الفرح فرحنا" التجربة الثالثة في الدرما التليفزيونية بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل "2 في الصندوق" التي تم عرضها رمضان 2020 والتي حازت علي اعجاب كل من الجمهور والنقاد مع الفنان حمدى الميرغنى.

وشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة كل من: على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.