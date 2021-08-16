شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل جوائز "الموريكس دور" فى لبنان بعد أحداث عكار.. ونادية الجندى تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن يعيشها الشعب اللبناني بعد انفجار "التليل العكارية"، فلم يشف لبنان بعد منذ انفجار مرفأ بيروت، لذلك أعلنَ الحساب الرسمي لجائزة "الموريكس دور" على "تويتر" تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء 18 أغسطس الجارى، إلى موعد يحدد لاحقاً تبعًا للظروف التي تمر بها لبنان، وذلك بعد فاجعة الانفجار الذي شهدته بلدة "التليل العكارية" في لبنان .



تأجيل حفل جوائز الموريكس دور

وفي السياق ذاته، علقت النجمة نادية الجندى، على الخبر، حيث كتبت فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام": "أتقدم بخالص التعازي للشعب اللبناني، ولشهداء حادث انفجار عكار شمال لبنان فاجعة كبيرة، الله يرحم كل الشهداء ويحفظ لبنان وشعبها، وكل الشكر والتقدير علي القرار الحكيم الذي اتخذه المقيمين علي تأجيل حفل افتتاح الموريكس دور فى دورته العشرين وإرجاء الحفل في موعد آخر لاحقاً بسبب الظروف التي تمر بها البلاد".



تدوينه نادية الجندي

وأضافت نادية الجندى: "رغم أنني كنت سعيدة جداً بتكريمي الكبير في بيروت وحضورى هذا المهرجان العريق واجه الأبداع والثقافة والفن ورغم الجهود التي بذلت في تنظيم هذا الحفل الكبير، بهدف بلسمه جراح بيروت وأهلها".

وأشارت: "كنت علي تواصل مع لجنة الموريكس دور وطلبت تأجيل المهرجان حتي لا نحتفل علي جثث الضحايا ولبنان منكوبة وكنت علي أتصال معهم حتي أطمنت علي إتخاذ القرار بالتأجيل، وأنتظرت حتي تعلن إدارة المهرجان بيانها الرسمي، وكامل الأحترام لقرارات كل القائمين علي هذا المهرجان، وأتمني إن شاء الله قريباً جداً أن أشارك في هذا الحدث الكبير علي أرض لبنان بلدي التاني بعد أنتصارها وخروجها من أزمتها بإذن الله وستعود لبنان أقوي من الأول" ثم اختتمت نادية الجندي حديثها بالدعاء للبنان وشعبها".