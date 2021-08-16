شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Free Guy يتصدر إيرادات شباك السينما الأمريكية بـ28.4 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم الحركة الكوميدي Free Guy المستوحى من عالم ألعاب الفيديو شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك فى الأيام الأولى لعرضه، محققًا إيرادات بلغت 28.4 مليون دولار.

ويدور فيلم Free Guy حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة، وفيلم Free Guy من بطولة ريان رينولدز، وتايكا وايتي، وجودي كومر، وأوتكرش أمبودكار، وجو كيري، وليل ريا هوراى، وبريتن أولدفورد، وأوين بيرك، وآرون وريد، وجمال بورشر، وكايلا راي فيس، وليا بروسيتو، وصوفي ليفي، وديفيد آرثر سوزا، وكينيث إسرائيل.

وأقيم العرض الخاص لفيلم الحركة الكوميدي Free Guy للنجم ريان رينولد في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك، وحينها ظهر الممثل البالغ من العمر 44 عامًا بحماسه شديدة السجادة الحمراء مع زوجته النجمة المذهلة بليك ليفلى.

بليك ليفلي بجانب ريان رينولد

بليك ليفلي و ريان رينولد

وحضر الزوجان العرض الخاص، جانبا الي جنب، حيث تألقت بليك ليفلي بفستان وردي مزين بالترتر بقصاصات مثيرة وهي تقف مع زوجها ريان رينولدز في العرض الأول Free Guy على السجادة الحمراء في مدينة نيويورك.

وتركت نجمة Gossip Girl البالغة من العمر 33 عامًا شعرها الأشقر الذهبي الطويل في شكل ذيل حصان أنيق وعززت ملامحها بمكياج محايد، وزينة إطلالتها بإكسسوار حيوي بأقراط فضية غير متطابقة ، بالإضافة إلى العديد من الخواتم الماسية في أصابعها.