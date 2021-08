شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن مسيرة مادونا فى عيد ميلادها الـ 63 من أبرز أغانيها لجوائزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 16 من أغسطس مع عيد ميلاد النجمة مادونا الـ 63، والتي تعد بمثابة أيقونة في عالم الغناء لما لها من شهرة كبيرة اكتسبتها على مدار سنوات صنعت فيها اسطورتها الغنائية، لتصبح رائدة البوب وايقونته طوال مسيرتها الفنية التي امتدت فيها قاعدتها الجماهيرية لتصل لمختلف بلدان العالم بجماهيرية عريضة، وفى عيد ميلاد مادونا نسلط الضوء عليها من خلال معلومات عنها خلال السطور التالية.

توفيت أم مادونا في سن الـ 30، وكان عمر مادونا وقتها 5 سنوات فقط حين وفاة والدتها، وكانت مادونا متفوقة دراسياً، ولفت عملها الجاد الانتباه من جامعة ميشيغان، التي عرضت لها منحة دراسية كاملة لبرنامج الرقص الخاص بهم.

مادونا

قررت مادونا في عام 1981، السير نحو طريقها بعالم الغناء، واستأجرت مديرًا وهو كاميل باربون لمساعدتها على وضع مهنتها على المسار الصحيح، وبين كاميل لمادونا كيفية التنقل في عالم يهيمن عليه الذكور على الأعمال الموسيقية.

لعبت دور البطولة في فيلمها الأول Desperately Seeking Susan (1985)، وأدت الأغنية "Into the Groove" التي احتلت المرتبة الأولى في قائمة الأغاني الراقصة.

مع حلول عام 1991، كانت قد حققت21 مرة مرتبة Top 10 في الولايات المتحدة وبيعت أكثر من70 مليون ألبوم دوليًا، وحققت مبيعات بلغت قدرها 1.2 مليار دولار.



مادونا

فازت بجائزة جولدن جلوب لأفضل أداء في Actress in a Motion Picture - Comedy or Musical، وفي الفيلم الذي أدته "You Must Love Me" الذي حصل على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية Academy Award for Music Original Song.