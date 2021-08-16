شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين عن أغنتيه "كاجو": عمرو دياب أكبر من المجاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر الغنائى خالد تاج الدين، عن سعادته بالصدى الكبير الذى حققته أغنيته الأخيرة "كاجو"، والتي يقدمها على طريقة الراب، مع المخرجة بتول عرفة.

وقال تاج الدين، والذى سبق وتعاون مع الهضبة في العديد من الأغانى على مدار سنوات طويلة بلغت 20 عاما، إنه لم يجامل عمرو دياب، في أغنيته الأخيرة، وأن خط الأغنية هو الذى فرض إقحام اسم عمرو دياب فيها، معلقا: "عمرو دياب أكبر من المجاملة".

كان الشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين، قد عاش فترة انتعاشة فنية على مدار الفترة الماضية، حيث كتب للنجمة اللبنانية نانسى عجرم أغنيتى "حبك بيقوى"و"جاية معاك"، فضلا عن تقديمه لعدة أغانى للهضبة عمرو دياب بعضها تم تصويرها كحملات إعلانية، كما كتب للمطربة الشابة فريدة "الأمل البعيد".

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين، بدأ نجاحه من أوائل الألفيات، وبالتحديد عام 2001 مع أشهر نجوم الوطن العربي فبجانب عمله مع الهضبة، عمل مع الديفا سميرة سعيد وتعاون معها بواحدة من أشهر أغانيها، حيث كتب لها أغنية "يوم ورا يوم"، وقدم للهضبة عمرو دياب سلسلة أغانى متميزة، مثل "قصاد عينى" و"ليلي نهارى" "وماله" و"أنا معاك"، وقدّم لـمحمد حماقي "حبيبي عمره ما يغيب"، وعدد آخر من كبار نجوم الأغنية في الوطن العربى، منهم أصالة وشيرين وحسين الجسمى.



الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين يصور كاجو



الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين يصور كاجو