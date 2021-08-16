شكرا لقرائتكم خبر عن ملك زاهر ترد على منتقدى حضور عائلتها حفلة بعد وفاة دلال عبد العزيز: مش حرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الفنانة ملك أحمد زاهر على الانتقادات التي وجهت لها ولشقيقتها ليلي ووالدهما الفنان أحمد زاهر لحضور حفل الهضبة عمرو دياب عقب عدة أيام من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدة إنهم قرروا الذهاب للحفلة بسبب الحالة النفسية السيئة لشقيقتها ليلي.

وكتبت عبر خاصية ستوري بموقع "انستجرام" :"اختي كانت حالتها النفسية وحشة فابعد أسبوع من الوفاة اخدناها الحفلة عشان تفك شوية ..لا هي حاجة عيب ولا حرام محدش في اللي بنتقدوا حاطط نفسه مكانا ولا أصلا ليه دعوة، كل واحد حر في حياته وياريت يخليهم في حالهم".



تدوينه ملك أحمد زاهر

من ناحية أخرى، كان الفنان أحمدد زاهر، قد رد بتعليق مفاجئ علي إحدى متابعاته عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، بعدما انتقدته لكثرة ظهوره وذلك بعد نشره لجلسة تصوير جديدة له علي البحر خلال قضاء عطلته الصيفية بالساحل الشمالي.

وتفاجأ زاهر بعد نشره مجموعة صور له وقت الغروب، مصحوبة بتعليق: "غروب الشمس أجمل شيء في الكون"، لترد عليه متابعة تدعي ابتسام قائلة: "أنا حاسة إنى لو فتحت الحنفية هيطلعلى أحمد زاهر وليلى بنته"، ليرد عليها زاهر غاضبًا: "خلاص ما تفتحيش الحنفية وياريت تلغي متابعتي الأول".

من ناحية أخرى بدأ الفنان أحمد زاهر تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "ورا كل باب"، والتى تحمل عنوان "كدبة كبيرة" للمخرج سميح النقاش داخل ديكور خاص بالعمل، والعمل يشارك فيه مجموعة من النجوم منهم الفنان عماد رشاد، وآخرون من النجوم، والديكور يتضمن مشاهد داخل قسم شرطة ونيابة.