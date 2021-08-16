شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يخرج عن صمته: هوليوود قاطعتنى بعد قضية العنف المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج النجم العالمى جوني ديب عن صمته لأول مرة بعد الحكم لصالح زوجته المنفصل عنها أمبر هيرد فى قضية العنف المنزلى، وقال ديب إن "هوليوود قاطعته وسط موقف فوضوى أثناء انفصاله عن زوجته السابقة أمبر هيرد".

وتحدث الممثل البالغ من العمر 58 عامًا، مع صحيفة "صنداى تايمز" عن عمل درامى جديد له باسم Minamata والذى لم يحصل بعد على إصدار أمريكى لطرحه للجمهور.

كما تحدث النجم عن الصعوبات التي واجهته الفترة الماضية ووصف الـ5 سنوات الفائتة، أنها سنوات سريالية، وذلك بعد انفصاله عن هيرد عام 2016 وسط مزاعم عن العنف المنزلى، وتم مؤخرًا الإعلان عن تكريم جونى ديب فى مهرجان سان سيباستيان الإسبانى، المقرر إقامته يوم 22 سبتمبر المقبل فى قاعة الاحتفالات السنوية في كورسال.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتى، فإن مهرجان سان سيباستيان، وصف "ديب" بأنه أحد أكثر الممثلين موهبة وتنوعًا في السينما المعاصرة، ومن المقرر ان يحصل على جائزة دونوستيا، التي تعد أعلى وسام من سان سيباستيان.

ديب هو بالفعل أحد الأبناء المفضلين لسان سيباستيان، وسيتم تكريمه بجوار كلاً من إيثان هوك، وسيجورنى ويفر، وجودي دينش، وبينيلوبي كروز، وفيجو مورتنسن.



جوني ديب وامبر هيرد

وعلى جانب آخر، تمكن ديب، منذ ايام من تحقيق انتصار نادر على طليقته الممثلة آمبر هيرد، في الوقت الذي يحاول فيه اكتشاف ما إذا كانت زوجته السابقة، نفذت وعدها بشأن تسوية طلاقها البالغة 7 ملايين دولار، إذ أن هيرد كانت قد تعهدت بالتبرع بتسوية طلاقها إلى اتحاد الحريات المدنية الأمريكية ومستشفى الأطفال في لوس أنجلوس، بعد انفصالها عن جوني ديب في عام 2016.

وكانت أمبر هيرد، في بيان لها، بتاريخ 26 فبراير الماضي: "لقد ظلّت مستقلة ماليا عن جوني ديب طوال الوقت الذي كنا فيه سويا، وتم التبرع بالمبلغ الكامل لتسوية الطلاق للأعمال الخيرية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.