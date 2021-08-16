شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الملحن محمد سعد صاحب أغنية "أخاصمك آه" و"قول تانى كده" لـ نانسى عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل الملحن محمد سعد، حيث أعلن زميله المؤلف والملحن محمد الرفاعى عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعى، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله صديقى الملحن الكبير محمد سعد".





قدم محمد سعد العديد من الأغانى التى لاقت نجاحًا كبيرًا منها أغنية "قول تانى كدة" و"أخاصمك آه"، للفنانة اللبنانية نانسى عجرم، وكذلك أغنية "سيد الغاليين"، للنجم راغب علامة، و"جننتينى" للمطرب محمد شاهين، وغيرها .