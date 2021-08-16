مي سليم وأحمد السعدني في كواليس فيلم "200 جنيه" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي سليم صورة تجمعها بالفنان أحمد السعدني من كواليس فيلم "200 جنيه"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّقت مي على الصورة: "قريبًا فيلم 200 جنيه.. 25/8 إن شاء الله".

فيلم "200 جنيه" يضم عديدًا من الفنانين منهم أحمد رزق، نيللي كريم، هاني رمزي، أحمد السقا، إسعاد يونس، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، غادة عادل، سليمان عيد، أحمد السعدني، آسر ياسين، ليلى علوي، علاء خالد، مي سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وكانت أخر أعمال مي سليم مسلسل "اختراق" الجزء الثاني، مع النجوم: محمود حمدان، ونضال نجم، وطلال السدر، ومحمد العيسى، وحسن عيد، ووائل عبدالعزيز، وهو من تأليف محمود حمدان ويشارك في التأليف فضل توشنا، وإخراج أحمد حسن.