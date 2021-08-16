"تعايش سنوات مع السرطان وهزمته كورونا في أيام".. تفاصيل حالة الملحن محمد سعد قبل رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعى الشاعر فوزي إبراهيم، الملحن محمد سعد الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، كاشفا تفاصيل مرضه خلال السنوات الماضية، ورحيله إثر إصابته بفيروس كورونا.

فوزي "أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين"، كتب عبر صفحته في موقع "فيس بوك": "أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم، محمد بالنسبة لي شريك نجاح مهم".

أضاف: "محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين لكن مقدرش يتعايش مع الكورونا اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد، الله يرحمك يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان أعلن الفنان حمادة هلال خبر وفاة الملحن محمد سعد، اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس، ونشر صورته عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل صبرك على المرض ‏في ميزان حسناتك.. أخي وصديقي الملحن محمد سعد.. ‏اسألكم الدعاء".

الملحن الراحل محمد سعد قدّم مع المطربة نانسي عجرم العديد من الأغاني، منها أغنيتها الشهيرة "أخاصمك آه"من كلمات الشاعر فوزي إبراهيم، كما لحن للمطربة "قول تاني كده"، و"سي السيد".

وغنى من ألحان الملحن الراحل أيضا الفنان محمد محيي "التجربة"، ومايا نصري "طمن قلبي"، وحمادة هلال "عامل إيه"، وغيرهم.