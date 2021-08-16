بعد غياب 4 سنوات.. موعد حفل محمد منير في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

استقر الفنان محمد منير على إقامة 5 بروفات استعدادا للحفل الغنائي الذي يحييه يوم الخميس 26 أغسطس في المسرح الروماني بمارينا 2.

الحفل يشهد عودة الكينج لتقديم حفلاته في الساحل الشمالي بعد غياب 4 سنوات، إذ أحيا في أغسطس 2017 آخر حفل له في بورتو مارينا، وقدّم به أغنية "كان فاضل" بمشاركة الفنانة مي كساب، التي صعدت إلى المسرح ومعها ابنتها "فريدة".

وقدّم الكينج في الحفل أغاني، "هيلا هيلا، قلبي مساكن شعبية، جننى طول البعاد، دايرة الرحلة، اللي غايب، يا رمان، ويلى، شوكولاتة، حدوتة مصرية".

منير أحيا في أبريل الماضي الحفل الذي أقيم على مسرح النافورة في دار الأوبرا، وبدأ الحفل بأغنية "يا عروسة النيل"، وقدّم بعدها عدة أغاني من أجمل ما غنى، ومنها: "يا سمرة، أحمر شفايف، فينك يا حبيبي، علموني، رزقنا الرزق على الله"، والأغنية الفلسطينية "يا العمارة العمارة"، واختتم الكينج حفله بأغنية "أشكي لمين"، وسط سعادة كبيرة من الحضور.