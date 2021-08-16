غدًا.. وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان "ياما في الجراب يا حاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنطلق غدا مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني، على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش ومدير مكتبة الإسكندرية د. مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس ٢٦ أغسطس.

ومن المقرر أن تعقد أسرة المسرحية مؤتمرًا صحفيًا بالمكتبة ظهر الثلاثاء بحضور وسائل الإعلام لكشف تفاصيل عروض القاهرة والإسكندرية.

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنيًا محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم: إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

وأعلن مصدر مسؤول في "كايرو شو" أن هناك إقبالًا لافتًا على تذاكر العرض منذ فتحت المكتبة باب الحجز على موقعها الإلكتروني، وشباك التذاكر بالمكتبة.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر.