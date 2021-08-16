منة فضالي تنشر صورا من كواليس تصوير فيلم "ميني بار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها، صورا من كواليس تصوير فيلم "ميني بار".

ونشرت منة، الصور عبر حسابها على موقع "تويتر"، وعلّقت: "فيلم (ميني بار) مع الناس الحلوة، بحبهم بجد، نضال الشافعي ومدحت تيخة وعم الناس كلهم عم صلاح عبدالله، فنانين كتير أمينة العسل، راندا البحيري، حسام عبدالفتاح، طاهر أبو ليلة، شيماء يونس، من إخراج الأستاذ عادل الأعصر ومحمد الخضري، إنتاج الأستاذ مدحت سعد، دعواتكم".

يذكر أن أخر أعمال مسلسل "نسل الأغراب" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، أحمد داش، أحمد مالك، محمد مهران، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي، وإنتاج شركة "سينرجي".