فيفي عبده تكشف سبب تجهيز مقبرة خاصة لها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

خلال لقاء نادر جمع فيفي عبده، والراحلة تحية كاريوكا، والفنانة نجوى فؤاد، تحدثت فيفي عبده عن الموت والسبب وراء شرائها 3 مدافن، فضلا عن تجهيزها لغرفة خاصة بها داخل القبر، حيث أوضحت الإعلامية هالة سرحان في البداية، أن الفنانة فيفي عبده تحرص على زيارة المقابر دائما وتساعد أسر المتوفين خلال تلك اللحظة وأثناء عملية الدفن.

وفسرت فيفي عبده، حرصها الدائم على زيارة مقابر من تعرفهم، قائلة: “أنا بحب ده جدا.. بتعظ مؤمنة بشيء ممنوش فراغ ولا مناقشة إن الموت في أي لحظة”.

وعن السبب وراء شراء 3 مدافن، أوضحت فيفي عبده، أن والدها حينما توفي لم يكن لديه مكان يدفن به وعليه تواصلت مع جمعية وفرت له مكانا، وعليه قررت شراء المدافن رغم أن والدتها لم ترحب بالأمر في البداية.

كما تحدثت عن السر وراء قوتها فيما يخص تقبلها للموت، إن موقف موت والدها وهي صغيرة أعطاها الشجاعة حيث اعتبرت نفسها بمثابة رجل المنزل، وذلك بحسب صحيفة “الوطن”.