مبابي يثير حالة الطوارئ في باريس سان جيرمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أثار انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي باريس سان جيرمان، التكهنات حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الباريسي.

أكدت تقارير أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي يثير حالة من الطوارئ داخل النادي بسبب رغبته الملحة في الرحيل.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن برنامج “إيل تشيرنيجيتو” الإسباني أن مبابي طلب عقد اجتماع عاجل هذا الأسبوع مع إدارة باريس سان جيرمان، من أجل تقديم طلب رسمي للانتقال إلى ريال مدريد.

وبحسب التقرير، فإن مبابي سيطلب من رئيس باريس سان جيرمان خلال الاجتماع السماح له بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة أن مبابي رفض كل مساعي إدارة نادي العاصمة الفرنسية لتمديد تعاقده الذي ينتهي صيف العام المقبل، رغم محاولات الضغط على اللاعب وإغرائه بعد التوقيع مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومجموعة من أفضل لاعبي العالم، لكن موقف اللاعب لم يتغير.

وكان باريس سان جيرمان ضم مجموعة من أفضل لاعبي العالم هذا الصيف، وعلى رأسهم إلى جوار ميسي، الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق، والهولندي جيورجينو فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، والمدافع المغربي أشرف حكيمي قادما من إنتر ميلان بطل إيطاليا.

كما ضم النادي الفرنسي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى منتخب إيطاليا، بعد نهاية عقده مع ميلان، وقيادته منتخب الآزوري للقب كأس أمم أوروبا “يورو 2020” في البطولة التي فاز فيها بجائزة أفضل لاعب، كأول حارس مرمى يحقق تلك الجائزة على مر تاريخ المسابقة.

وشدد التقرير على أن مبابي أكد لإدارة ناديه في وقت سابق عدم وجود أي نية من جانبه للبقاء في ملعب حديقة الأمراء.

على الجانب الآخر، فإن إدارة باريس سان جيرمان قد تضطر للسماح لمبابي بالرحيل كي لا تتركه يرحل بلا مقابل الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

يذكر أن مبابي منذ انتقاله لباريس قادماً من موناكو في صيف 2017 أسهم في 196 هدفاً خلال 173 مباراة، سجل منها 133 وصنع 63.