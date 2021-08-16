مفاجآت بالجملة من مصطفى قمر لجمهوره.. إليكم ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعكف الفنان مصطفى قمر، على التحضير لأكثر من مفاجأة لجمهوره خلال الفترة المقبلة؛ حيث يعيش حالة من النشاط الفني ويستعد لإطلاق أغنيات جديدة وجزء ثانٍ من مسلسل “فارس بلا جواز”.

وكشف أنه بصدد طرح ثلاث أغنيات جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي أغاني “ضحكتك موصوفة”، “أنا”، و”وجع الفراق”، وأن أول أغنية ستكون خلال أسبوع.

وعلى مستوى الدراما، يستعد للتحضير لجزء ثانٍ من مسلسله الدرامي “فارس بلا جواز”، الذي عُرِض خلال الماراثون الرمضاني الماضي.

وجاءت التحضيرات لتنفيذ جزء ثانٍ، على رغم أن الأول لم يحقق نجاحاً كبيراً في السباق الرمضاني 2021، ولم يلق تفاعلاً من الجمهور، حيث اتهمهم البعض بأن فكرة العمل مكررة وطرحت في أكثر من عمل.

وتدور أحداث المسلسل حول الشاب فارس، الذي وضع جده وصية له بأن يرث 30 مليون جنيه، بشرط زواجه خلال شهرين من وفاة جده، إلا أن الشاب يحاول بأي طريقة إيجاد أي عروس لتسديد ديون الفندق الذي يمتلكه والمهدد بالحجز عليه، ولكن كل عروس صادفها كانت لها حكاية مختلفة عرقلت هذه الزيجة.

المسلسل من بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، رندا عبدالسلام، سليمان عيد، وضيوف شرف منهم نور قدري، سوسن بدر، عائشة عثمان، هنا شيحة، مي كساب، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، وإنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.