إسعاد يونس تعود بموسم جديد من “صاحبة السعادة”.. وتشوق الجمهور إلى ضيفتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة والإعلامية المصرية، إسعاد يونس، الجمهور ببدء تقديم موسم جديد من برنامجها الشهير “صاحبة السعادة”، وسط ترقب جماهيري نحو نجومها الذين ستستضيفهم هذا الموسم.

واتبعت إسعاد ذات النهج في تشويق الجمهور لمعرفة هوية ضيوف بعض حلقات برنامجها “صاحبة السعادة”، وهو ما فعلته مع انطلاقة الموسم الجديد.

ونشرت إسعاد صورتها عبر حسابها في “إنستغرام”، وهي تقف إلى جوار فنانة تعطي ظهرها للكاميرا، مطالبة الجمهور بتخمين هوية ضيفة حلقة البرنامج في انطلاقة الموسم، الذي سيبدأ الإثنين 23 أغسطس الجاري.

وكتبت، قائلة: “تفتكروا مين هتبقى ضيفتي في افتتاح الموسم الجديد من صاحبة السعادة؟ استنونا يوم الإثنين 23 أغسطس”.

وتنتظر إسعاد يونس عرض فيلم “200 جنيه” يوم 25 أغسطس الجاري، والذي تشارك فيه برفقة عدد من النجوم، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، وبمشاركة أحمد السقا، نيللي كريم، ليلى علوي، هاني رمزي، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد السعدني، صابرين، ومحمود البزاوي، وغيرهم.