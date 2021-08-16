ابنة إمينيم تتهمه بإخفاء حقيقة تبنيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتهمت ستيفي ابنة مغني الراب الأميركي إيمينيم والدها بإخفاء حقيقة تبنيها عنها حتى بعد وفاة والدها البيولوجي.

ووجهت ستيفي أصابع الاتهام في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “تيك توك” الأسبوع الماضي، وفقاً لصحيفة الديلي ميل، حُذف بعدها بفترة قصيرة.

ووالدا الفتاة البيولوجيان هما زوجة إيمينيم السابقة كيم سكوت وفنان الوشم الراحل إريك هارتر اللذان أنجبا الطفلة بعد انفصال إيمينيم عن سكوت.

وتبنى مغني الراب الشهير الفتاة عام 2005، ثم تزوج من سكوت مرة أخرى عام 2006، لكنهما انفصلا مجدداً في وقت لاحق من ذلك العام.

وكشفت ستيفي في الفيديو أنها، وبعد وفاة هارتر عام 2020، تلقت رسالة من شخص مجهول تتضمن مقالاً حول حقيقة والدها البيولوجي فواجهت جدتها التي لم تنكر الحقيقة قائلة: “أنا آسفة لأنهم لم يخبروكِ عنه”.

وأعلنت ستيفي أنها مزدوجة الميول الجنسية عام 2017، ثم كشفت مؤخراً في فيديو على “تيك توك” عن كونها “غير ثنائية” أي أن هويتها الجنسية ليست ذكراً أو أنثى.

ونُشر هذا الفيديو بعد فترة وجيزة من دخول كيم سكوت المستشفى بعد محاولة انتحار بسبب وفاة والدتها بشكل مأساوي.