هذا هو ثوب الزفاف الأكثر شعبية عالمياً في العقد الأخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف بحث تم إجراؤه مؤخراً عن أكثر أثواب زفاف المشاهير شعبية في العالم خلال العقد الأخير. وقد أظهرت نتائجه الأثواب الخمسة التي تم تصنيفها على أنها الأشهر خلال السنوات العشر الماضية.

واحتل ثوب زفاف دوقة ساسكس ميغان ماركل المرتبة الأولى في قائمة “أثواب الزفاف الأكثر شعبية خلال العقد الأخير”. ارتدت ميغان هذا الثوب خلال حفل زفافها من الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية في العام 2018. وقد حمل توقيع كلير وايت كيلر المديرة الإبداعية في دار Givenchy الفرنسية، وأطلق موضة أثواب الزفاف “المينيمالية” التي ما زالت مستمرة حتى اليوم.

كما حقق ثوب زفاف ميغان 21900 في الشهر على الشبكة العنكبوتية منذ أن ظهرت به. وتميز بالبساطة المفرطة في التصميم، بقصاته القريبة من الجسم وياقته التي تأخذ شكل قارب، وقد وصفته مصممته بأنه قطعة غير مرتبطة بزمن وعصرية على السواء.

إلى ذلك تخطى ثوب ميغان ثوباً آخر شهيرا احتل المرتبة الثانية في هذه القائمة. إنه ثوب دوقة كامبريدج كايت ميدلتون الذي حقق 21500 بحثاً في الشهر على الإنترنت منذ تاريخ زفافها في 2011 على الأمير ويليام حفيد الملكة إليزابيت. وعمل على تنفيذ هذا الثوب المصنوع من الدانتيل فريق تألف من 50 شخصاً، وحمل توقيع سارة بورتن المديرة الإبداعية في دار Alexander McQueen وترافق مع طرحة من التول وذيل بطول 3 أمتار.

أما المرتبة الثالثة في القائمة فاحتلها ثوب زفاف العارضة الأميركية هايلي بالدوين التي تزوجت من النجم الكندي جاستن بيبر في العام 2018. وقد ارتدت ثوباً من الدانتيل الأبيض من تصميم فيرجيل آبلو المدير الإبداعي في دار Off-White. وسجل ثوبها 5800 بحثاً شهرياً على الإنترنت منذ ظهورها به.

والثوب الذي احتل المرتبة الرابعة في هذه القائمة هو الذي ارتدته المغنية الأميركية آريانا غراندي التي تزوجت منذ بضعة أشهر من مدير الأعمال الفنية دالتون غوفير في حفل صغير أقيم بمنزلها في كاليفورنيا. وارتدت للمناسبة ثوباً أبيض من الحرير عاري الكتفين حمل توقيع دار Vera Wang. وقد حقق هذا الثوب 2400 بحثاً على الإنترنت شهرياً منذ تاريخ الزفاف في شهر مايو الماضي.

والمرتبة الخامسة والأخيرة في هذه اللائحة حققها ثوب المغنية البريطانية إيلي غودينغ الذي ارتدته في العام 2019 خلال حفل زفافها على تاجر اللوحات الفنية كاسبار جوبلنغ.

كما حمل هذا الثوب، الذي صُمم خصيصاً لغودينغ، توقيع دار Chloe الفرنسية ومديرتها الإبداعية نتاشا رامسي-ليفي. كما استغرق تنفيذه حوالي 140 ساعة من العمل وحقق 1600 بحثاً شهرياً على الشبكة العنكبوتية. وتميز هذا الثوب بياقته المرتفعة التي زينتها الكشاكش وكمّيه الطويلين وترافق مع طرحة تقليدية تم تطريزها بالأحرف الأولى من أسماء العروسين.