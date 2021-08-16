شريهان : ” الوجع فاق كل الكلام “

كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 02:57 مساءً - أعربت الفنانة المصرية ” شريهان ” عن تضامنها وحزنها على الأوضاع التي تشهدها لبنان والشعب اللبناني منذ فترة وما حدث صباح أمس الأحد من إنفجار لخزان وقود في بلدة عكار راح ضحيته عدد من القتلى والمصابين .

فكتبت شريهان في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” الوجع على بلدنا الثاني بيروت فاق كل الكلام .. كان الله في عونكم ومعكم يا شعب الإرادة والكرامة والكرم والحياة والفن والذوق الرفيع ” .

وتابعت : ” أمام الموت وإرادة الله لا نستطيع قول أي شيئ غير “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. ولكن أمام ما حدثَ ولايزال وما حدثَ في عكار تفقد جميع الكلمات معناها ” .

الوجع على بلدنا الثاتي #بيروت فاق كل الكلام .. كان الله في عونكم ومعكم يا شعب الإرادة والكرامة والكرم والحياة والفن والذوق الرفيع.. أمام الموت وإرادة الله لا نستطيع قول أي شيئ غير "إنا لله وإنا إليه راجعون".. ولكن أمام ما حدثَ ولايزال وما حدثَ في #عكار تفقد جميع الكلمات معناها .. — Sherihan (@Sherihan) August 15, 2021

وأضافت شريهان في تغريدة أخرى : ” لا أملك إلا الدعاء للرحمن بالغيث الغيث للشعب اللبناني العظيم بجميع فئاته وأن يرحم ربي شهداء حادث عكار الكارثي وأن يشفي جميع المصابين ” .

واختتمت تغريدتها قائلة : ” جرح لبنان في قلوبنا كبير والألم على مصابكم الأليم عظيم وكبير ولكن الأمل في الشعب اللبناني أكبر وأعظم .. الأمل فيكم وفي إرادتكم ليس له حدود ” .