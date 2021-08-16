شريهان : ” الوجع فاق كل الكلام “

كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 02:57 مساءً - أعربت الفنانة المصرية ” شريهان ” عن تضامنها وحزنها على الأوضاع التي تشهدها لبنان والشعب اللبناني منذ فترة وما حدث صباح أمس الأحد من إنفجار لخزان وقود في بلدة عكار راح ضحيته عدد من القتلى والمصابين .
فكتبت شريهان في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” الوجع على بلدنا الثاني بيروت فاق كل الكلام .. كان الله في عونكم ومعكم يا شعب الإرادة والكرامة والكرم والحياة والفن والذوق الرفيع ” .
وتابعت : ” أمام الموت وإرادة الله لا نستطيع قول أي شيئ غير “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. ولكن أمام ما حدثَ ولايزال وما حدثَ في عكار تفقد جميع الكلمات معناها ” .
وأضافت شريهان في تغريدة أخرى : ” لا أملك إلا الدعاء للرحمن بالغيث الغيث للشعب اللبناني العظيم بجميع فئاته وأن يرحم ربي شهداء حادث عكار الكارثي وأن يشفي جميع المصابين ” .
واختتمت تغريدتها قائلة : ” جرح لبنان في قلوبنا كبير والألم على مصابكم الأليم عظيم وكبير ولكن الأمل في الشعب اللبناني أكبر وأعظم .. الأمل فيكم وفي إرادتكم ليس له حدود ” .
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