حمادة هلال لطلاب الثانوية العامة: “انتظروا مفاجأة حلوة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل ساعات قليلة من ظهور نتيجتهم، حرص الفنان حمادة هلال على توجيه رسالة لطلاب الثانوية العامة وأهاليهم، عبر “إنستغرام”.

ونشر مقطع فيديو قال فيه: “لكل طلبة الثانوية العامة حبايبي وأصحابي، أريد أن أقول لهم إن شاء الله ربنا يكرمكم وتفرحوا فرحة كبيرة، وتجيبوا أحلى نتيجة نفسكم فيها، وأوجّه كلمة للأهالي، حاجة مهمة جداً، اترك ابنك يفرح، ولا تضعه في مقارنة مع أحد”.

وأضاف: “زمان، أهلي كان عندهم جملة يقولونها لي دائماً، وده الرقم اللي بكرهه في حياتي 55 في المئة، دائماً يقولون لي يا رب تجيب 55 في المئة، حتى أكرمني الله واجتهدت وحصلت على 59 في المئة، وعرفت أعرفهم أنا مين… ربنا يكرمكم وتعملوا أحلى شغل، وانتظروا مفاجأة حلوة”.

ويشار إلى أن آخر أعمال حمادة هلال كانت أغنية “أم أحمد” التي صورها بطريقة الفيديو كليب، وطرحها عبر “يوتيوب” في 19 تمّوز (يوليو) الماضي، من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، ميكس وماستر خالد رؤوف، وإخراج أحمد أشرف.